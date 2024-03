Em Santarém, homem é conduzido à delegacia após agredir técnica de enfermagem do Samu

Suspeito de agredir funcionária do Samu em Santarém — Foto: Reprodução/Rede Social

A agressão ocorreu na manhã desta segunda-feira (11), quando a funcionária realizava um atendimento.

Na manhã desta segunda-feira (11) uma técnina de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi vítima de agressão por um homem, que deu um soco na profissional durante um atendimento na avenida Rui Barbosa, Centro, em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

Segundo relatos do coordenador do Samu, enfermeiro Joziel Colares, a Polícia Militar foi acionada imediatamente após o ocorrido e conseguiu capturar o suspeito nas proximidades do local da agressão.

“Estavam atendendo uma moça de uma farmácia que estava com mal de estar. Então a técnica foi passar, porque foi pegar uma bolsa de material nosso, ai pegou o soco desse indivíduo aí na região do Tórax abaixo dos seios. E ela nos passou a situação e ele deu um soco nela e saiu andando”, contou enfermeiro Joziel.

O coordenador do Samu destacou a importância de combater esse tipo de comportamento desde o início para evitar que se torne uma ocorrência comum. Ele ressaltou a necessidade de responsabilizar o agressor, independentemente de possíveis problemas mentais que ele possa ter, enfatizando que a atitude do agressor é condenada.

O suspeito foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos legais ao caso.

Fonte: g1 Santarém

