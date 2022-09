PRF inicia Operação Eleições 2022 no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Qualquer denúncia, seja de acidentes ou de crimes eleitorais, pode ser comunicada em postos da PRF no estado ou através do número 191. (Com informações da PRF/ Foto:Reprodução).

O Centro de Comando e Controle Nacional (C3N) na sede nacional em Brasília, vai monitorar em tempo real a operação, que será realizada junto a diversos órgãos. Gabinetes de crise em todas as unidades regionais incrementarão as ações de segurança.

No trânsito, infrações como o transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas estarão no foco da PRF para evitar a ocorrência de acidentes durante o período de intensa movimentação nas estradas.

O objetivo da ação é garantir a fluidez no trânsito das rodovias federais do Pará, assegurando o direito ao voto, e o combate a práticas proibidas por lei, como boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores, compra de votos, entre outras.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última quarta-feira (28), a primeira fase da Operação Eleições 2022 no Pará. A ação seguirá até o domingo (2), após o pleito. Além das fiscalizações de trânsito, as equipes vão atuar para coibir crimes eleitorais em todo o Estado.

You May Also Like