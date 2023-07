Equatorial Pará executa plano de operação durante as férias escolares

(Foto:Reprodução) – Diversas cidades do estado receberam melhorias de manutenção e possuem efetivo de plantão durante os finais de semana para atender eventuais ocorrências.

A Equatorial Pará estruturou um plano de operação, que funcionará durante todos os finais de semana de julho, para garantir a segurança e a qualidade do fornecimento de energia elétrica em municípios do estado durante este mês de férias. A ação visa ter rapidez no restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção, principalmente, em cidades polo do veraneio paraense.

A empresa conta com reforço no quantitativo de operadores de subestações e nas equipes de atendimento emergencial em todo o estado, e especialmente nas orlas de Salinópolis, Marabá, Altamira, Santarém e Alter do Chão e Belém, equipes ficam alocadas estrategicamente em áreas próximas para realizarem o pronto atendimento caso ocorra alguma eventualidade.

Além disso, serviços de manutenção foram realizados previamente em diversos municípios.

Em Santarém, a Equatorial Pará fez a troca de condutores da rede elétrica, podas, instalações de postes e outros serviços.

Vale destacar também que tanto em Belém quanto nas sedes da Equatorial Pará em Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, equipes de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores ficam de sobreaviso durante os finais de semana.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações da Equatorial Pará, o plano de operação da empresa é completo para atender as demandas dos clientes que aproveitam as férias no estado.

“Tivemos um trabalho de manutenção feito com antecedência e agora durante o mês de julho executamos este plano para garantir o conforto e a segurança dos paraenses no veraneio. Trabalhamos para que nossos clientes possam aproveitar as férias escolares em família com disponibilidade e qualidade no fornecimento de energia”, finaliza Marcelo.

