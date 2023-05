Brasileira morre na Itália, e família quer trazer corpo ao Pará

Brasileira morreu na Itália, e família quer trazer corpo ao Pará — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Bruna Cancio dos Santos, de 36 anos, foi encontrada morta na cidade de Rimini, onde morava há mais de um ano.

A paraense Bruna Cancio dos Santos, uma mulher trans de 36 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (25), na cidade de Rimini, na Itália, onde morava há mais de um ano. A família, que mora em Belém, pede ajuda para trazer o corpo de Bruna para o Brasil.

De acordo com a sobrinha de Bruna, Beatriz Dória, a paraense sofreu uma queda do terceiro andar de um prédio, que não era onde ela habitava. A família acredita que ela pode ter sido vítima de homicídio, uma das hipóteses investigadas pela polícia local, segundo a sobrinha.

Ao serem acionados e iniciarem as investigações, a polícia local, conforme informações da família, não encontrou ninguém no apartamento de Bruna.

“A polícia não descartou nenhuma hipótese a respeito do crime, desde suicídio, queda acidental a homicídio. Mas nós da família não acreditamos na possibilidade de um suicídio”, relatou Beatriz.

A sobrinha contou que a tia, nascida em Benevides e que morava em Marituba, na Grande Belém, era uma pessoa incrível e uma ótima filha e neta , sempre disposta a ajudar.

“Ela construiu a casa da minha vó e sempre nos proporcionou o melhor. A Bruna era o amor da nossas vidas. Sempre tivemos orgulho de quem ela era, e todos falavam dela com brilho nos olhos”, completou Beatriz.

Esta era a segunda viagem dela à Itália. No país, a paraense morava com uma amiga. Após a descoberta da morte, a família busca a ajuda do governo local e do consulado para o traslado do corpo.



O g1 solicitou informações ao Itamaraty sobre a morte da brasileira e entrou em contato com órgãos públicos competentes, além do consulado do Brasil na Itália para coletar mais detalhes dos possíveis trâmites, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

