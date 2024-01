Facção decapita homem e enterra corpo separado da cabeça no Mato Grosso

Corpo de Eleandro Brandino, 27, foi encontrado enterrado em um terreno às margens da BR-163, no bairro Benjamin Raiser, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), no começo da noite de quinta-feira (18). Vítima teve a cabeça arrancada pelos criminosos. Dois adolescentes apreendidos confessaram o crime e disseram que Eleandro estava passando informações do Comando Vermelho (CV) para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme apurado pelo GD, a primeira denúncia chegou por volta das 17h e relatava que um homicídio teria acontecido aos fundos de uma concessionária durante a madrugada. Vítima teria sido decapitada e que os autores do crime estavam em um Corsa branco.

Com base nas informações, a polícia foi até o local indicado e encontrou uma poça de sangue, um boné preto e vermelho, além de um par de chinelos. Em diligências, os policiais conseguiram encontrar o veículo usado no crime em uma das ruas da cidade.

Eles fizeram monitoramento e flagraram dois homens, que saíram do carro e foram até um bar. Com apoio da Força Tática, eles foram abordados e a polícia constatou que são dois adolescentes, de 14 e 16 anos. Questionados sobre o crime, confessaram a participação e disseram ainda contaram com a ajuda de outro rapaz.

Em rondas, o terceiro suspeito – já identificado – não foi localizado. Os menores indicaram onde o corpo foi enterrado. No matagal, a polícia conseguiu localizar o corpo enterrado em uma cova rasa, sem a cabeça. Ela só foi encontrada, também enterrada, cerca de 13 metros da primeira cova.

No bolso da calça da vítima estava uma carteira com todos os seus documentos, o que ajudou na identificação. A dupla contou aos policiais que o crime encomendado após o CV descobrir que a vítima estava passando informações da facção para o PCC. Caso é investigado.

Fonte: Yuri Ramires/GD e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/17:39:04

