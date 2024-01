Moraes cita Hitler ao autorizar operação contra deputado; leia a íntegra

Ministro do STF diz que Brasil não suportará a “ignóbil política de apaziguamento” ao falar da tentativa do ex-primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain de dialogar com nazista 1 ano antes do início da 2ª Guerra Mundial

O ministro do STF Alexandre de Moraes citou o nome de Adolf Hitler (1889-1945) para autorizar a operação de busca e apreensão contra o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), deflagrada na 5ª feira (18.jan.2024). O magistrado defendeu a responsabilização de todos os envolvidos no 8 de Janeiro e disse o seguinte:

“A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler.”

Leia aqui a íntegra da decisão de 2024 (PDF – 264 kB) e abaixo o trecho:

Não é a 1ª vez que Moraes cita Hitler e o ex-primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain (1869-1940). O magistrado já havia utilizado a mesma citação em decisão de janeiro de 2023, ao determinar o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), 1 dia depois dos atos extremistas do 8 de Janeiro.

Eis o que disse Moraes:

“A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler.

“Os agentes públicos (atuais e anteriores) que continuarem a ser portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da Democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados, pois como ensinava Winston Churchill, ‘um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado.’”

Leia aqui a íntegra da decisão de 2023 (PDF – 218 kB) e abaixo o trecho:

QUEM É NEVILLE CHAMBERLAIN

Nas duas decisões, Moraes faz referência a um episódio ocorrido um pouco antes da 2ª Guerra Mundial. Chamberlain era o primeiro-ministro do Reino Unido e defensor de uma política de apaziguamento. Foi com base nela que o político britânico se reuniu e negociou a anexação de territórios pela Alemanha de Hitler para evitar um novo conflito na região –o que, no fim, não foi possível depois que alemães invadiram a Polônia.

O tom de Moraes é crítico à estratégia de Chamberlain e elogioso a Churchill.

As citações do ministro do Supremo dão margem para algumas interpretações:

compara os responsáveis pelos atos extremistas a nazistas como Hitler;

que seria preciso acabar com o que ele chama de “ignóbil política de apaziguamento” –não cita nomes, apenas fala em responsabilizar “agentes públicos que continuarem a se portar dolosamente” e “pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção”;

dá a entender que o seu papel ao autorizar determinadas operações seria parecido com o papel que Churchill teve nos anos 1940 depois de substituir Chamberlain.

