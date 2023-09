Facção mata homem e arranca o coração após ‘tribunal do crime’ em Sinop (MT)

(Foto: Reprodução) – Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enterrado em uma cova na zona rural de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). Vítima teve o coração arrancado por membros de uma facção criminosa.

Conforme apurado pelo portal GD, o crime foi descoberto após a prisão de um dos suspeitos, ainda na quarta-feira (6). O jovem de 18 anos foi encontrado na porta de uma escola e, quando abordado, confessou participação no homicídio.

Ele ainda contou detalhes e apontou a localização de onde o corpo foi enterrado. Segundo o suspeito, vítima era membro de uma facção rival do Comando Vermelho e passou pelo “tribunal do crime”, sendo sentenciada a morte.

Rapaz teve o coração arrancado ainda vivo e depois foi enterrado na cova. Como já era madrugada, a equipe da polícia esperou as primeiras horas da manhã de quinta (7) para procurar pela vítima, que foi flagrada com os pés para fora da cova.

Corpo já estava em estágio de decomposição. O crime teria ocorrido no sábado (2). Cena foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Polícia Civil.

Fonte:GD/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

