Mais de 200 juízes arrecadam R$ 100 mil para bolão da Mega-Sena

Magistrados de diversos tribunais estaduais e Federais participam do seleto grupo.

Por meio de um grupo de Whatsapp, mais de 200 juízes se reuniram para apostar na Mega-Sena da virada, cujo prêmio estimado passa dos R$ 500 milhões. Até o momento, magistrados de diversos tribunais estaduais e Federais arrecadaram quase R$ 100 mil para patrocinar as apostas.

Para fazer parte desse seleto grupo, contudo, deve-se seguir algumas regras:

*valor mínimo de R$ 250 para adesão, com direito a compra de duas cotas; e

*os pagamentos devem ocorrer somente por Pix, com o envio do comprovante para uma “tesoureira”.

As informações são do colunista Ancelmo Gois, do site O Globo.

Mega-Sena da virada

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal anunciou que o prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas – R$ 50 milhões acima do valor previsto anteriormente, de R$ 450 milhões.

A cifra para este ano é 32% superior ao prêmio de 2021, de R$ 378,1 milhões – até então o maior prêmio de loterias no Brasil, segundo o banco.

Fonte:Migalhas

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...