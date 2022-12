Facção ordena roubo de 30 armas de loja de caça em Sorriso; homem foi preso

Criminosos, de identidade não reveladas roubaram uma loja de caça em Sorriso e levaram 30 armas. O crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira (28). Os bandidos desligaram a energia da loja para conseguir invadir o local.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos estariam agindo a mando de uma facção criminosa e a ordem partiu de dentro da cadeia para que o armamento fosse roubado.

Dentre o armamento roubado, estavam revólveres, pistolas e espingardas. Além disso, os criminosos levaram carregadores e outros acessórios para as armas.

Apesar do grande roubo, os policiais conseguiram recuperar 25 das 30 armas e também prenderam um homem, flagrado de bicicleta, carregando a sacola com o armamento.

Além dele, os policiais também apreenderam um adolescente que estaria envolvido no crime.

O caso é investigado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/18:14:00 com informações do portal Estadão MT

