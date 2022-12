Explorar o novo de jogo crash space xy da BGaming

Você está pronto para voar para o espaço, onde grandes vitórias podem estar no horizonte? O foguete está pronto para ser lançado e você pode participar da viagem. O BGaming, estúdio de jogos, lançou um novo jogo de batida, space xy, no qual você decide quando e quanto ganhar. O jogo está disponível nos principais cassinos, incluindo https://wazamba.com/br/game/space-xy. O produto de jogo poderia replicar o sucesso do Aviator, o icônico jogo de choque do Spribe. O que o torna tão único? Que características o desenvolvedor oferece? Como é organizada a jogabilidade? As respostas estão neste artigo.

O que são jogos de crash?

Os jogos Crash são um conceito divertido e único que surgiu em meio à popularidade das moedas criptográficas e à necessidade dos usuários de um jogo simples e comprovadamente justo. Todos os jogos de cassino que se chocam consistem em uma linha que sobe e o multiplicador aumenta até parar aleatoriamente em um determinado resultado. Seja um balão, um avião ou um foguete, você tem que parar o jogo antes que ocorra um acidente. Se você esperar muito tempo, perderá sua aposta. Os jogos do Crash Casino são simples, divertidos de jogar e podem ter qualquer número de temas. Embora ainda ocupem um pequeno nicho no mercado, mais e mais fornecedores estão começando a incluir estes jogos em seu portfólio!

Como brincar no space xy?

Na tela, o usuário vê as coordenadas X e Y. O jogo começa quando você faz sua aposta. O jogo é jogado em rodadas. Space XY é um jogo multiplayer com vários jogadores tentando ganhar ao mesmo tempo. Se você abrir o jogo no meio de uma rodada você pode decidir o quanto gostaria de apostar na próxima rodada. Você pode selecionar uma ou duas apostas de cada vez.

Agora que você fez as suas apostas, o foguete irá passar pela tela, decolando no Space sideral. Aqui você pode ficar de olho no multiplicador à medida que ele aumenta. O trabalho do jogador é terminar a rodada antes que o foguete caia. Se você retirar sua aposta muito cedo, você pode se arrepender da perda. Se você esperar muito tempo, pode perder tudo. O que o ajuda a vencer no Space XY? Conhecer as estatísticas, ser capaz de esperar e poder parar a tempo. Os grandes ganhos no jogo acontecem em 1-1,5 horas. Na maioria das vezes, o jogo cai com um multiplicador de x2-x5. Às vezes o foguete cai imediatamente após o lançamento. Lembre-se de que os resultados são determinados por um gerador de números aleatórios e que o jogo é 100% imprevisível.

Características do jogo Space xy crash

O jogo tem várias características úteis que você pode utilizar:

➔ Apostas múltiplas – faça mais de uma aposta de cada vez e escolha o final da rodada do foguete para cada aposta. Isto lhe dá múltiplas chances de ser um vencedor.

➔ Autoplay – ao usar o recurso Autoplay, você pode escolher o número de rodadas que joga usando sua aposta atual. Você pode sentar-se e apenas assistir ao jogo. No autoplay há uma opção para completar uma rodada manualmente. Nota: esta característica pode não estar disponível em todas as regiões.

➔ Retirada automática. Se você não tem desejo de uma experiência prática, você pode definir um multiplicador no qual cada rodada terminará automaticamente. Isto depende de se o multiplicador em questão é ou não alcançado. Ao utilizar este recurso, fique de olho em sua folha de banco e jogue com responsabilidade.

➔ Interação multiplayer. O Space xy é um jogo social. Converse com outros jogadores e compartilhe experiências. Siga os outros usuários, veja quanto eles apostaram e quanto ganharam quando jogaram Space XY.

Com uma RTP de 97%, você pode apostar de R$1 a R$100. Você também pode desfrutar deste jogo usando sua moeda criptográfica favorita, portanto não perca sua chance de jogar na cadeia de bloqueio. O Space XY pode aumentar sua aposta em até 10.000x e é uma escolha vencedora tanto para jogadores novos quanto para jogadores experientes que buscam algo fora do comum.

