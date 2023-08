Família de médico de Santarém sofre grave acidente de carro na Argentina

O carro que levava a família do médico Charles Serednicki após o capotamento. Foto: Mendonza Post

Médico, esposa e 3 filhos menores do casal sofreram um grave acidente de carro ocorrido na tarde desta terça-feira (2) na Argentina. A família reside em Santarém (PA), de onde partiram para férias no país vizinho.

Charles Farah Serednicki, psiquiatra, passa bem, assim como os filhos. Já o estado de saúde de Viviane Fabiola Baima Serednicki é “delicado”, segundo informou nesta manhã uma funcionária da Clínica Medsono, em Santarém, pertencente ao casal.

O acidente ocorreu na cidade de Mendonza, próximo as termas turísticas Chacateua, encostada na cordilheira dos Andes.

O carro alugado em que a família viajava – um Renault Sandero vermelho – capotou.

“O capotamento ocorreu quando o veículo trafegava no sentido oeste-leste, passando próximo à fábrica da Siplox. Segundo informações preliminares, um grupo de vacas atravessou repentinamente a via, levando o motorista a fazer uma manobra evasiva para evitar a colisão com os animais”, noticiou nesta quinta-feira (3) o site Mendoza Post.

“Na tentativa de evitá-los, o veículo perdeu o controle e acabou batendo no acostamento, o que resultou em um capotamento que deixou o carro tombado do lado direito, indo em direção ao lado sul da via”.

Cirurgia

Após o capotamento, a família foi atendida por ambulâncias do serviço de emergência argentino. E transferida para hospitais mais próximo do acidente. Todos estavam feridos.

Viviane deve passar uma uma “cirurgia delicada” na coluna vertebral, segundo relatou nas redes sociais, uma funcionária do casal.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/16:49:16

