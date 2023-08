Sindicato denuncia servidor da Vara do Trabalho de Itaituba

(Foto: Reprodução) – Um servidor da Vara do Trabalho de Itaituba é alvo de denúncias que versam sobre supostas práticas de arbitrariedade e ilegalidade.

Conforme relatos que chegaram ao Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços do Pará (SEC), esse servidor estaria prestando serviços para algumas empresas na cidade de Itaituba, onde uma das ações é coagir os funcionários para que os mesmos não procurarem os seus direitos.

“Dentro das empresas, esse servidor da Justiça se apresenta como contador e representante do RH”, informou o SEC.

“Suponhamos. Eu trabalho numa loja do comércio, e ele conhece aquele determinado empregador, se eu vou lá [na Justiça do Trabalho] denunciar aquela empresa, ele informa para o empregador. Então isso está amedrontando os trabalhadores, que, via de regra, procurariam a Justiça do Trabalho, porque ele está metendo medo nos trabalhadores”, exemplificou o Sindicato.

Segundo a entidade, recentemente, muitos casos estariam acontecendo na empresa de Nome Fantasia: Supermercado Almeida, de Razão Social: F A MESQUITA COMERCIO LTDA.).

A entidade citou, ainda, um exemplo de situação no qual os funcionários do supermercado estariam com os direitos afetados, devido à suposta interferência.

“Esse supermercado, no final do mês, tem uma ação de venda intitulada ‘Deu a louca no patrão”, onde os trabalhadores ficam até meia-noite, e os funcionários não estão recebendo essas remunerações pelo trabalho a mais”.

Para o Sindicato, a situação se agravou nos últimos meses.

“Os trabalhadores observam e refletem: o ‘cara da justiça’ está aqui dentro, nos vamos procurar a Justiça para quê?”.

“A Justiça tem que dar uma resposta para os trabalhadores que vão procurar a Vara do Trabalho, cujo acesso está sendo prejudicado por esse servidor. Um servidor não pode estar dentro de uma empresa mandando e desmandando, coagindo os trabalhadores”, expôs o SEC.

O Sindicato informou que tomará as providências necessárias junto aos órgãos competentes para que esse servidor seja penalizado.

