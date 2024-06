Flamengo suspende Gabigol de jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão; entenda

Afastamento não é definitivo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Atacante rubro-negro não deve ser relacionado para o duelo contra a Raposa no próximo domingo (30).

O atacante Gabigol foi afastado pelo Flamengo. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, o jogador não vai atuar contra o Cruzeiro neste domingo (30), no Macaranã, válido pela Série A do Brasileirão.

A decisão do clube carioca teria sido motivada por conta de declarações recentes do empresário do jogador, Júnior Pedroso. Na última sexta-feira (28), em entrevista para o programa Seleção Sportv, o agente de Gabigol contestou a proposta de renovação que foi apresentada pelo Flamengo.

Além disso, o empresário afirmou que estava buscando outro time para jogador ser transferido na próxima janela de contratação.

O afastamento de Gabigol não é em caráter definitivo. A situação será avaliada após a partida contra o Cruzeiro. A relação do Flamengo com o atacante ficou ainda mais estremecida após uma foto do jogador com a camisa do Corinthians vazar nas redes sociais. Por conta disso, Gabigol perdeu a camisa 10 e passou a usar o número 99. Com o Mengão, o jogador conquistou duas Libertadores da América, dois Brasileirão, uma Copa do Brasil, quatro Cariocão, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ao todo, são 286 jogos e 156 gols com o time carioca.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...