Fluminense e Internacional empatam em jogo eletrizante pela ida da semifinal da Libertadores

Cano marcou dois gols no Maracanã e chegou a 11 na Libertadores (FOTO/MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Quatro gols, expulsão no primeiro tempo, virada, golaços… Fluminense e Internacional protagonizaram um grande espetáculo no Maracanã, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

No fim, ficou tudo igual: 2 a 2 no placar, e a decisão da vaga na final estará em aberto na próxima quarta (4), no Beira-Rio.

Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, está na decisão, no dia 4 de novembro, no mesmo Maracanã, contra o vencedor de Palmeiras e Boca Juniors-ARG. O Flu busca seu primeiro título e a segunda final. O Inter sua terceira taça e a quarta decisão.

Pelo Fluminense, o artilheiro da Libertadores, Germán Cano, marcou os dois gols, dando apenas um toque em ambos, e chegou a 11. No Colorado, os gols foram de Hugo Mallo e Alan Patrick, um em cada tempo.

O Tricolor teve o lateral-direito Samuel Xavier expulso no fim do primeiro tempo, após receber o segundo amarelo. Na hora da expulsão, o Flu vencia a partida por 1 a 0.

Melhores momentos: Fluminense 2 x 2 Internacional (CONMEBOL Libertadores)

O Colorado empatou ainda na etapa inicial, com o espanhol Mallo, e virou em belo gol de Alan Patrick. Mas Cano voltou a ser decisivo e garantiu o empate dramático no Maracanã, que recebeu 67 mil pessoas.

Primeiro tempo alucinante e Fábio salva

Quando saiu as escalações, esperava-se um Internacional mais recuado com o Fluminense tentando as maiores ações. Mas o que se viu foi um primeiro tempo alucinante no Maracanã. Não dava tempo de respirar. Os dois times jogando lá e cá, empilhando chances, cada um da sua maneira.

O Flu tocando a bola, com seus principais jogadores ofensivos inspirados, levando perigo ao gol Colorado em diversas oportunidades também. Rochet salvou finalizações de Keno e Arias.

O Internacional chegou mais vezes com perigo, geralmente com infiltrações, pelo meio e pelos lados. Fábio, em mais uma ótima noite, fez três ótimas intervenções impedindo o gol Colorado. Um verdadeiro jogo de mata-mata de Libertadores. O torcedor agradece!

Duelo de artilheiros

Enner Valencia de um lado. Germán Cano do outro. O equatoriano marcou após driblar Fábio, mas estava em posição irregular e viu seu gol ser anulado. Já Cano, estava no lugar certo na hora certa.

Com um chute cruzado, rasteiro, o artilheiro da Libertadores aproveitou belíssima troca de passes de Arias e John Kennedy e colocou no fundo das redes.

“Deixamos tudo dentro do campo”, valoriza Cano após empate no Maracanã

Cano em números

Com os dois gols marcados, Cano chegou ao seu 11º na Copa Libertadores, artilheiro máximo e isolado do torneio. Na temporada, o 35º, disparando ainda mais como artilheiro do país, pelo segundo ano consecutivo.

Ele soma 79 pelo Fluminense, sendo 48 deles no Maracanã. Se o Flu avançar, o camisa 14 estará em campo no palco que adora ser protagonista.

Samuel Xavier prejudica e Mallo marca

Em noite para esquecer, Samuel Xavier se tornou o grande vilão. Quando a partida encaminhava para vitória parcial tricolor, o lateral foi expulso após duas faltas infantis e ainda viu o Colorado igualar o confronto no último minuto da etapa inicial.

Precisou de apenas quatro minutos de superioridade em campo, pelo lado direito, exatamente onde Samuel deveria estar, Renê achar espaço e cruzar na cabeça de Hugo Mallo que empatou a partida. O gol chegou a ser anulado, mas a posição legal foi confirmada pelo VAR.

Com um a mais, Inter pressiona no início

O Fluminense voltou com três mudanças para tentar manter a posse de bola e se defender melhor com um homem a menos. Mas o que se viu foi um Inter muito mais perigoso nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Tanto que Mercado chegou a virar o jogo, mas o gol foi anulado por toque de mão do argentino.

Nos contra-ataques, o Tricolor tentou escapar, principalmente com Keno. Mas o próprio camisa 11 acabou se enrolando com a bola em duas boas oportunidades criadas e não conseguiu vencer o goleiro Rochet.

Água mole em pedra dura…

A pressão do Inter aumentou cada vez mais. Com o Flu correndo atrás do rival, Alan Patrick aproveitou troca de passes entre Maurício e Valencia para fuzilar o gol de Fábio, que dessa vez não teve condições de impedir a virada colorada.

Mas quem tem Cano…

Mesmo com o Fluminense sendo acuado e com um homem a mais, o técnico Fernando Diniz tem Germán Cano em seu time. E o argentino artilheiro aproveitou uma desatenção da defesa colorada, após escanteio de Arias e desviou de Nino, para se antecipar a Mallo e explodir as mais de 60 mil vozes no Maracanã, deixando tudo igual.

Próximos jogos

O Fluminense volta a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro, antes do confronto de volta diante do Colorado, diante do Cuiabá, no sábado (30), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O Internacional, no mesmo dia, recebe o Atlético, só que às 21h (de Brasília)

Fluminense 2×2 Internacional

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Paulo Henrique Ganso (Alexsander) e Arias; Keno (Lima), John Kennedy (Guga) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Rochet; Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Romulo), Charles Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio (Dalbert), Alan Patrick (Lucca) e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Cano (9 min 1ºT e 32 min 2ºT) para o Fluminense; Hugo Mallo (51 min 1ºT) e Alan Patrick (18 min 2ºT) para o Internacional.

Cartões amarelos: Samuel Xavier e Alexsander (FLU); Johnny e Lucca (INT).

Cartão vermelho: Samuel Xavier (FLU).

Motivo: Jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Data e horário: 27 de setembro de 2023 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília).

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Auxiliares: Juan P. Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG).

VAR: Mauro Vigliano (ARG).

