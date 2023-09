ELEIÇÃO SINJOR: Chapa Sempre na Luta tem 10 empresários e presidente em cargo na Prefeitura de Belém

Evandro Corrêa à esquerda e Vito Gemaque à direita (Divulgação e Sinjor-Pa via instagram)

Na impugnação protocolada no sábado (23), a Renova informa que os candidatos Vito Gemaque (atual presidente do Sinjor), Alexandre Sócrates Araújo e Helena Lucia Saria Muller, estariam impedidos de concorrer ao pleito por exercerem função de direção e chefia de órgãos públicos

As eleições para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor Pará) ganharam novo contorno e podem ocorrer com apenas uma chapa na disputa. Isto porque, no último sábado (23), a Chapa 01 “Renova Sinjor”, apresentou a impugnação de 14 integrantes da chapa da situação, intitulada “Sempre na Luta”. Das 14 impugnações, três são por membros ocupando função direção em órgão público, 10 por membros que estão na condição de empresários e um por não atender aos requisitos de elegibilidade. Ambas as situações são vedadas pelo estatuto do Sinjor.

Por outro lado, a “Sempre na Luta” impugnou um integrante da Renova Sinjor, Márcio Oliveira, por exercer cargo de diretor de redação e também exercício de atividade empresarial. Pelas regras do Estatuto da categoria, as chapas podem fazer até 6 substituições, sendo 3 na fase de inscrição e 3 no período de impugnação. Na primeira fase, de inscrição, a Renova Sinjor acatou determinação da comissão eleitoral e substituiu 3 membros da chapa, Tony Remídio, Alexandre Amaral e Admilton Almeida, porque os mesmos atuam na condição de empresários. Já a “Sempre na Luta”, na fase inicial, substituiu apenas um membro da chapa.

Na impugnação protocolada no sábado (23), a Renova informa que os candidatos Vito Gemaque (atual presidente do Sinjor), Alexandre Sócrates Araújo e Helena Lucia Saria Muller, estariam impedidos de concorrer ao pleito por exercerem função de direção e chefia de órgãos públicos, contrariando norma estatutária. Vito Gemaque, que até junho deste ano atuava em cargo de assessoria, foi nomeado, em julho de 2023, em portaria publicada em Diário Oficial, assinada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, com salário de R$ 3.633 reais.

Nesta mesma situação, ocupando órgãos de chefia, estão os membros da “Sempre na Luta”, Alexandre Sócrates Araújo de Oliveira e Helena Saria, sendo o primeiro lotado na Funtelpa e a segunda na Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará.

Em contato com O Liberal, o jornalista Evandro Corrêa, que encabeça a chapa Renova Sinjor, disse que a chapa da situação “Sempre na Luta”, não tem mais condições de seguir na disputa, uma vez que 14 de seus membros estão em flagrante inelegibilidade, uma situação de natureza insanável e irreversível.

“De acordo com o estatuto a chapa só pode substituir 3, porém está com 14 inelegíveis. Diga-se de passagem que na fase de inscrição a nossa chapa substituiu 3 membros que atuam na condição de empresário. Ou seja, a regra não pode ser diferente para a outra chapa”.

Diz Evandro frisando que a situação do presidente da chapa da situação, Vito Gemaque, também é delicada.

“Ele está, desde julho, ocupando cargo de chefia na prefeitura de Belém, em setor que gere recursos. Ou seja, ele não só não pode ser candidato como também teria que ter se afastado da presidência do Sinjor logo após a nomeação”.

Concluiu Evandro informando que vai ingressar com Ação na Justiça pedindo o imediato afastamento de Gemaque da presidência do Sinjor.

Além dos cargos de chefia em órgão público ou privado, cuja condição veda a participação em chapa, a Renova Sinjor também impugnou os 10 membros da chapa “Sempre na Luta”, estando todos registrados na Jucepa como empresários, outra condição de inelegibilidade no Sinjor. Os candidatos impugnados e que estariam inelegíveis são:

Simone Romero (a vice na chapa), cujo nome empresarial é Simone Cristina Arrifano Romero, CNPJ 51.337.500/ 0001-54;

Max André Corrêa Costa, nome fantasia Max A. Costa, CNPJ n 49.735.026/0001-77;

Antonio Ednei Costa Silva (diretoria de Santarém), nome fantasia Tv Patrulheiro, CNPJ 47.376. 483/0001-97;

André Marcio Mardock Demosthenes, nome fantasia Salto Produções Artísticas, CNPJ n 13.085.370/0001-10;

Anderson Luis Araújo da Silva, nome fantasia Daqui te Escrevo, CNPJ n 48.128.267/0001-95;

Nielson de Jesus Bargas, nome fantasia Nielson de Jesus Bargas, CNPJ n 27.446.131/ 0001-53;

Karina da Silva Sousa Pinto, nome fantasia Karina Pinto Comunicação, CNPJ 48.587.918/0001-05;

Eraldo Paulino Rodrigues, nome fantasia Eraldo Paulino Rodrigues Júnior, CNPJ n 33.165.185/0001-43;

Elias Santos Serejo, nome fantasia Elias Santos Serejo, CNPJ n 41.285.742/0001-98;

Elias Castro Soledade, nome fantasia Elias Júnior o Repórter Invisível, CNPJ n 42.591.880/0001-68

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/16:48:14

