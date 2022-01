Foragido da Justiça é preso em Floresta do Araguaia, sudeste do Pará

Homem é suspeito de participação em diversos crimes cometidos em Floresta do Araguaia. — Foto: Ascom PM/PA

Com o investigado foram apreendidas armas de fogo e munições.

Um homem foragido da Justiça do Pará foi preso na noite desta quinta-feira (6) no município de Floresta do Araguaia, sudeste paraense, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante abordagem feita pela Polícia Militar. Com ele foram encontradas duas armas de fogo e munições de vários calibres. (A informação é do G1 PA)

O suspeito foi preso na av. Independência, quando os militares abordaram o veículo onde o homem estava. Após revista foram encontrados um revólver calibre .38, com cinco munições, além de duas munições calibre .12. No veículo também foi encontrada uma espingarda calibre.12 e mais sete munições.

O preso foi conduzido para a delegacia do município, onde foi constatado que já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça estadual. O homem é suspeito de participação em diversos crimes cometidos em Floresta do Araguaia.

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2022/06:04:34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...