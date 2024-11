Polícia Federal encerra atividades de garimpos ilegais em São Felix do Xingu | PA

Foto: Reprodução | Quatro pontos de extração de cassiterita foram flagrados em funcionamento.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19/11) a Operação Ouro Negro, para combate de garimpos ilegais na região do distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará.

Foram quatro garimpos de extração de cassiterita, flagrados em plena atividade. Eles funcionavam em terreno particular próximo à Terra Indígena Apyterewa. Cinco escavadeiras hidráulicas foram apreendidas. Ninguém foi preso.

Também conhecida como ouro negro, a cassiterita é um minério que possui alta densidade, é resistente à ferrugem e é utilizado até nas telas dos celulares.

Para a extração do minério, eram utilizadas estruturas fixas chamadas de planta de beneficiamento, além de escavadeiras hidráulicas.

Os envolvidos na extração poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização, cujas penas somadas podem chegar a até seis anos de prisão.

Os responsáveis pelos garimpos e pelos imóveis onde ocorriam as atividades ilícitas foram identificados e as investigações prosseguem no sentido de identificar os compradores do minério, bem como a eventual dissimulação da movimentação dos valores obtidos com a infração penal.

Fonte: PFPA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/19:18:19

