Governo Federal assina ordem de serviço para construção de ponte sobre o rio Xingu nesta quarta (26)

O rio Xingu nasce a leste do estado do Mato Grosso e corta o Pará no sentido sul/norte até desaguar no Amazonas (Foto:Divulgação).

Empreendimento de 750 metros de extensão, entre Altamira e Anapu, contará com R$ 350 milhões de investimento

Na manhã desta quarta-feira (26), o Governo Federal, por meio do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vai assinar a ordem de serviço que viabiliza as obras da ponte sobre o rio Xingu, entre os municípios de Altamira e Anapu, no sudoeste do Pará. O investimento é de cerca de R$ 350 milhões.

A cerimônia de assinatura será realizada às 11h, no Ministério da Infraestrutura, em Brasília (DF).

Com o projeto, o trecho de 750 metros de extensão da BR-230/PA, a rodovia Transamazônica, ganhará uma ponte estaiada, com vão central de 424 metros. A expectativa da pasta é que as obras beneficiem cerca de 145 mil habitantes da região. “O empreendimento atende demanda antiga da população, que faz a travessia entre os municípios por meio de balsa”, diz o Ministério. (As informações são da Daleth Oliveira).

Jornal Folha do Progresso em 25/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...