Homem é assassinado a facada na Praça Municipal de Uruará

(Foto:Reprodução) – A violência ganha continuidade com mais um crime de homicídio consumado na cidade de Uruará (PA).

Na madrugada deste domingo, 26, um homem identificado pelo nome de Andrey Costa Mendes, de 31 anos, acabou sendo assassinado com apenas uma facada no peito em crime ocorrido na Praça Municipal, no centro da cidade.

Segundo informações, houve uma discussão na praça durante a madrugada e a vítima acabou sendo ferida com golpe de faca indo a óbito. A motivação é desconhecida. Mas o autor do crime já teria sido identificado e está sendo procurado pela polícia.

A vítima costumava atuar como segurança em casa de festa no município. No dia 25 de fevereiro deste ano Andrey havia sofrido uma tentativa de assassinato ao ser alvejado a tiros quando trabalhava como vigia numa casa de shows no Bairro Jardim Morumbi. Fato ocorrido após uma discussão com cliente do local. Andrey também era agente de trânsito.

Ainda não é sabido se há ligação entre os dois crimes.

A Polícia Civil e Polícia Militar já estão em campo apurando os fatos.

A polícia divulgou foto do suspeito da autoria do crime identificado pelo nome de Wesley Sérgio, e solicita apoio da população para realizar a prisão do mesmo.

Ainda segundo informações, o corpo de Andrey será sepultado ainda neste domingo, 26.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/09:57:18/ Com informações do Gazeta Real.

