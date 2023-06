Homem é assassinado a golpes de faca em bar/restaurante no centro de Uruará

(Foto:Reprodução) – Um crime de assassinato foi registrado na madrugada de sábado (17), na cidade de Uruará (PA). Um homem acabou morrendo depois de ser ferido a facadas num restaurante bar movimentado do centro da cidade.

Segundo informações, a vítima identificada como Izaque da Silva Moreira(foto), de 29 anos, foi socorrido sendo levado pela Polícia Militar para o Hospital Municipal de Uruará, mas já teria chegado sem vida na unidade de saúde.

A vítima foi atingida por três facadas, sendo duas no antebraço esquerdo e uma no tórax, que foram desferidas por indivíduo de identidade ainda não revelada. A motivação do crime também ainda é desconhecida.

Ainda segundo informações, o homem assassinado trabalhava no ramo da refrigeração em Uruará.

Policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiram capturar ainda na madrugada de sábado, o suspeito de matar a facadas Izaque da Silva Moreira.

Segundo a polícia, o suspeito identificado como Vanildo Oliveira de Carvalho, de 31 anos, teria confessado o crime após ser detido pela PM.

Por volta de 03h50, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência sobre o citado crime na Avenida Ângelo Debiasi com Rua Rui Barbosa. No local os policiais constataram o fato e receberam informações a cerca das características do autor do homicídio, em seguida a GU fez buscas no perímetro e assim conseguiu localizar o suspeito que estava no Beco do posto de gasolina, próximo ao local do fato.

O indivíduo posteriormente identificado pelo nome de Vanildo Oliveira de Carvalho, morador do Travessão km 150 sul, ao ser indagado confessou a autoria do crime sendo preso em flagrante. segundo a policia ele foi algemado para resguardar a integridade física do mesmo e da guarnição.

Suspeito preso

O suspeito Vanildo, sem quaisquer lesões e 02 (duas) facas usadas na prática do assassinato, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/09:13:50

