Homem é preso em Nova Ipixuna | PA por agressão e posse ilegal de arma de fogo

Foto: Reprodução | O caso ocorreu em uma residência localizada na Travessa Capelinha, no centro da cidade.

Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 2h, uma guarnição do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no município de Nova Ipixuna, sudeste do Pará. O caso ocorreu em uma residência localizada na Travessa Capelinha, no centro da cidade.

No local, os policiais encontraram um homem identificado como Gylmar Borglemini, que relatou que uma mulher se feriu acidentalmente ao se chocar contra a parede durante uma interação. Entretanto, a irmã do homem, Maria Aparecida Borglemini Pereira, apresentou uma versão diferente, afirmando que ele havia agredido a mulher e, ao tentar intervir, foi empurrada e, em seguida, agredida com socos no rosto.

Maria Aparecida também informou à polícia que Gylmar tentou atacá-la com uma faca e que possuía uma arma de fogo guardada na residência. Os policiais realizaram buscas no local e localizaram uma espingarda calibre 28, sem numeração aparente, além de 19 cartuchos intactos.

Diante dos fatos, Gylmar foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Ele deverá responder pelas acusações de lesão corporal dolosa e posse ilegal de arma de fogo. A espingarda e os cartuchos apreendidos foram apresentados à autoridade policial.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/22:48:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...