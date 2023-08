Hospital Regional de Marabá é refúgio de esperança para bebês prematuros

A unidade é referência para 22 cidades da região de integração Carajás

Há dois meses, Janeide de Alencar Silveira acompanha a filha, Valentina Silveira, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá. Nesse período, a pequena tem recebido cuidados especiais, e vem lutando pela vida na instituição referência no cuidado de bebês prematuros.

“Minha filha veio ao mundo de forma prematura e foi encaminhada ao regional com apenas 500 gramas. Durante esses últimos dois meses, a dedicação incansável da equipe da UTI Neonatal fez com que ela dobrasse seu peso, agora com mais de 1 kg. Estou profundamente admirada com a atuação desses profissionais incríveis, que não apenas cuidam da saúde da minha filha, mas também estão sempre prontos para responder às minhas dúvidas e oferecer apoio durante este momento desafiador”, explicou a mãe.

O compromisso do Regional de Marabá em assegurar a saúde dos recém-nascidos em estado grave, é um verdadeiro diferencial na região de integração Carajás. A UTI Neonatal da instituição, composta por 09 leitos, destaca-se por sua expertise no atendimento a bebês prematuros em situações críticas.

“Cada recém-nascido é uma promessa de futuro, e é nosso dever assegurar que cada um deles tenha todas as oportunidades para um crescimento saudável e próspero. Temos o compromisso de oferecer um atendimento humanizado e de qualidade aos nossos pequenos pacientes”, relatou o secretário de saúde Rômulo Rodovalho.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Cuidado e dedicação que fazem a diferença

A UTI Neonatal do Hospital Regional de Marabá não é apenas um espaço médico, mas um oásis de esperança e cuidado para os prematuros e suas famílias. Em um cenário de desafios, a unidade se destaca como um centro de excelência em cuidados neonatais.

A enfermeira Polyana Lobo, responsável pela UTI Neonatal, destacou que o setor possui profissionais capacitados que fornecem um ambiente seguro e acolhedor aos bebês prematuros referenciados em estado grave. “Nosso objetivo não é apenas salvar vidas, mas também proporcionar um ambiente de desenvolvimento ideal para os bebês. Trabalhamos para que esses pacientes tenham a melhor chance possível de crescimento saudável e recuperação”, detalhou a enfermeira.

Alan Ferreira, diretor assistencial da unidade do Governo do Pará, ressaltou a importância do atendimento personalizado fornecido às mães que acompanham os bebês durante o período desafiador de internação. “Fornecemos orientação psicológica e apoio social às mães e familiares dos bebês hospitalizados, auxiliando-os a enfrentar a internação com um ambiente de suporte, resiliência e otimismo”, explicou.

Benjamin Ferreira, diretor-executivo do hospital, enfatizou a importância do serviço. “A UTI Neonatal é um ponto de orgulho para toda a equipe do hospital, onde testemunhamos histórias de superação todos os dias, graças à dedicação incansável de nossos profissionais de saúde. O cuidado amoroso e a abordagem multidisciplinar fazem diferença real na vida desses bebês e suas famílias”, esclareceu o profissional.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom/HRSP/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...