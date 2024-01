Imagens fortes: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

A coluna teve acesso, com exclusividade, a imagens que mostram cortes e hematomas que teriam sido ocasionados pelo comediante Luiz França.

Maria Melilo registrou um boletim de ocorrência contra o então namorado, o comediante Luiz França, por violência doméstica. No documento que a coluna teve acesso, a ex-BBB afirmou ter sido agredida com socos e chutes, no dia 13 de janeiro, após uma briga entre o casal.

Nesta quinta-feira (18/01), a coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, a fotos de Maria Melilo após as supostas agressões. Nas imagens, influenciadora não mostra o rosto, mas é possível ver um grande corte em um dos braços, além de muitos hematomas roxos espalhados em outras partes do corpo.

Veja as fotos:

Este slideshow necessita de JavaScript.

No B.O, Maria Melilo relatou que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”. A campeã do BBB em 2011 chegou a pedir uma medida protetiva de urgência. A solicitação foi encaminhada à Justiça.

Após o caso vir à tona no programa Fofocalizando, Maria se manifestou nas redes sociais. A ex-BBB afirmou estar bem e pediu respeito pela sua privacidade. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, publicou.

Luiz França dá versão diferente de Maria Melilo sobre agressão

No último dia 16, Luiz França também compareceu à delegacia para dar a sua versão dos fatos. Segundo ele, a briga aconteceu em sua casa, durante um churrasco. Na ocasião, além do casal, um amigo dele, chamado Thiago, também estava presente. As informações são do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o comediante, Maria Melilo foi quem teve uma crise de ciúmes ao pegar seu celular e o “agrediu fisicamente com socos e arranhões, restando-se lesionado”. A ex-BBB ainda teria jogado diversas taças e copos e, segundo Luiz, ela “pegou uma faca grande e o ameaçou de causar um mal injusto e grave”.

No documento, o ator disse que “correu para o quarto e se trancou, momento que ela desferiu diversas facadas contra a porta do cômodo”. O amigo Thiago seria testemunha de todo o ocorrido.

Tanto Maria Melilo quanto Luiz França foram encaminhados para a realização de corpo de delito no IML.

Fonte: Metropóles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/15:55:49

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...