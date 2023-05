Incêndio atinge garagem com 90 ônibus no RJ

Incêndio atingiu garagem com ônibus em Petrópolis (RJ). – ( Foto Reprodução/Redes sociais)

Incêndio atinge garagem com 90 ônibus em Petrópolis

Empresas de transporte Petro Ita e Cascatinha administram o local onde o fogo se alastrou nesta terça-feira (9), na região norte do Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu uma garagem das empresas de transporte Petro Ita e Cascatinha nesta terça-feira (9), em Petrópolis, no norte do Rio de Janeiro.

Os bombeiros foram acionados por volta da 1h30, quando o incêndio tomou conta da garagem que abrigava 90 ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 3h30. Pela manhã, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) aplicou serragem na rua onde o incêndio aconteceu devido a derramamento de óleo no local.

As duas empresas atendem a mais de 40% das linhas de ônibus de Petrópolis, segundo a prefeitura do município.

As causas do incêndio estão sendo apuradas e, ainda segundo os bombeiros, não há vítimas ou feridos.

Levantamento de quantos veículos foram destruídos pelo fogo ainda não foi divulgado.

Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que irá acionar o Ministério Público “para que haja rigorosa apuração sobre as causas do ocorrido”, e que enviou equipes da Defesa Civil para auxiliar o Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura autorizou o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro) a disponibilizar os meios para garantir o atendimento à população.

(Publicado por Gustavo Zanfer, com informações de Vital Neto e Laura Slobodeicov)

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2023/05:47:27

