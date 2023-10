Internacional perde do Bahia e fica a dois pontos do Z4 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Internacional foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Biel fez o gol do triunfo do Tricolor.

Com este resultado, o Colorado fica na 12ª colocação, com 32 pontos, a apenas dois de distância do Z4. O Bahia tem 31 e vem logo atrás na 13ª posição.

O Bahia volta a campo neste sábado para enfrentar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 18h30 (de Brasília). Já o Internacional recebe o Santos, no Estádio Beira-Rio, às 16 horas deste domingo.

A partida começou morna, sem as equipes se arriscarem muito. A primeira chegada do Internacional foi aos 15 minutos. Após boa troca de passses, Luiz Adriano recebeu livre, mas mandou por cima do gol. Depois, Everaldo tentou de cabeça e também mandou para fora. Aos 23, em cobrança de falta, Cauly bateu direto, mas por cima do gol de Keiller.

Pelo lado do Inter, Mauricio tentou e Marcos Felipe apenas acompanhou a saída da bola por cima da meta após desvio. O Bahia, então, conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. Biel recebeu de Rezende, driblou bem a marcação, avançou e bateu preciso para colocar o Tricolor em vantagem.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Thaciano ampliou para os mandantes. Após cobrança de escanteio, a bola rebateu na área, a defesa do Internacional afastou mal, Rezende tentou e viu Bruno Henrique afastar. Thaciano ficou com o rebote e fez de cabeça. Porém, após revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento da jogada e anulou.

Aos 10 minutos, o Internacional quase deixou tudo igual. Alan Patrick cobrou falta na área e Mercado acertou a trave. No contra-ataque, Cauly recebeu de Biel e ampliou, de dentro da área, mas o impedimento foi marcado novamente. Na jogada seguinte, Cauly recebeu na cara do gol e viu Keiller salvar.

Aos 22, Everaldo teve boa oportunidade, mas o goleiro do Inter apareceu para fazer mais uma defesa. O Colorado respondeu em seguida com um chute à distância de Maurício, que desviou e passou raspando na trave de Marcos Felipe. Por volta dos 35 minutos, Lucca atingiu Vitor Hugo com o cotovelo e acabou expulso.

Fonte:Gazeta Esportiva

