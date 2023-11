Jovem confessa ter matado pai, irmão e madrasta: “Ouvi vozes”

Crime aconteceu horas depois de o jovem ter cuidado do irmão, enquanto o pai e a namorada tinham saído para um encontro

Um rapaz de 19 anos, do Bronx, EUA, é suspeito de ter matado os pais e o irmão, num triplo homicídio, em que o próprio admite que estava ouvindo vozes.

Segundo reporta o NY Post, o jovem estava tomando conta do seu meio-irmão, de cinco anos, quando momentos depois esfaqueou a criança e os seus pais.

Jayden Rivera foi preso e levado a um centro de apoio psiquiátrico, o Westchester Medical Center, local onde confessou que fez “algo ruim” e que matou uma pessoa.

A polícia encontrou os corpos de Jonathan Rivera, pai do suspeito, da sua namorada, Hanoi Peralta, e do filho de ambos, Kayden, sem vida, na casa onde viviam, no domingo.

Jayden teria confessado dias antes, à sua mãe, que andava “ouvindo vozes” e que achava que o pai e a namorada queriam lhe fazer mal.

Vizinhos relatam que durante dois momentos, à noite, ouviram alguém a gritar por Deus em espanhol e que pelas 2 horas de domingo ouviram uma mulher gritando. A polícia chegou ao local já passava das 6 horas.

Após o crime, Jayden deslocou-se para a casa da sua mãe, a quem teria confessado o crime. Foi ela quem deu o alerta às autoridades.

Fonte: Notícias ao minuto / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/14:43:55

