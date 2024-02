Ladrão fica gravemente ferido ao ser atacado por Pit Bull durante furto; imagens fortes

(Fotos: Divulgação)- Suspeito teve lacerações pelo corpo ao ser atacado pelo cão de grande porte.

Um homem suspeito de tentativa de furto ficou gravemente ferido após ser surpreendido por um cão feroz em uma chácara em Uberaba, Minas Gerais. O criminoso que virou vítima foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar. Conforme informações apuradas pela Folha Uberaba, a tentativa frustrada de furto aconteceu na manhã de hoje (21) em uma chácara na Rua dos Miosótis no bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde o proprietário chegou no local e se deparou com a cerca concertina arrebentada. Ao entrar no quintal, ele se deparou com um homem caído no chão, sendo atacado pelo cão da raça Pit Bull que vigiava a propriedade. A testemunha de 44 anos teve dificuldade para retirar o cachorro de cima do suspeito de furto e acionou a Polícia Militar (via 190).

Uma viatura de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), compareceu na chácara e os militares juntamente com proprietário, conseguiram retirar o animal e constataram que o homem teve vários ferimentos após ser atacado.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o ferido e durante o atendimento pré-hospitalar foi constatado que ele teve lacerações nas pernas, canelas e tornozelos, laceração na mão esquerda com amostra de tendões, além de cortes e escoriações no antebraço direito e peito do lado direito. O homem de 49 anos foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Os policiais militares conversaram com moradores da região e descobriram que a vítima agiu em companhia de outro suspeito, mas que ao ver o cão realizando ataque, fugiu. As viaturas fizeram rastreamentos, mas o segundo envolvido não foi encontrado. O homem atacado que possuía passagens nos meios policiais pelos crimes de furto, roubo e ameaça continua internado por tempo indeterminado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

