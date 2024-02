Imagens fortes: Caminhoneira morre carbonizada após acidente com carga de aerossol; vídeo

Um grave acidente vitimou uma caminhoneira na madrugada da última sexta-feira (16), identificada como Clesliana Dutra Ferreira, conhecida na internet como ‘QRA Charmosa’, após o tombamento da carga de aerossol que ela conduzia na BR-381 e o subsequente incêndio. A mulher teve seu corpo completamente carbonizado.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 no quilômetro 533 da conhecida rodovia Fernão Dias (BR-381) na cidade de Itatiaiuçu, na região Central de Minas Gerais. Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, a carga que Clesliana transportava era de aerossol, o que contribuiu para a propagação das chamas.

O Corpo de Bombeiros relatou que a motorista da carreta, que era a única ocupante, ficou presa dentro da cabine e não conseguiu sair a tempo antes que o fogo se alastrasse. Infelizmente, ela veio a falecer carbonizada.

Ambos os sentidos da rodovia permaneceram completamente fechados até por volta das 6h. No sentido São Paulo, o congestionamento atingiu 6 km, enquanto no sentido Belo Horizonte a fila de veículos se estendeu por 4 km. A Arteris comunicou que “as equipes estão trabalhando para liberar a via com segurança para os usuários”.

A motorista era conhecida na internet como ‘QRA Charmosa’ e tinha mais de 10 anos de profissão. Ela era reconhecida entre os motoristas e produzia vídeos sobre o dia a dia dos caminhoneiros. Em uma entrevista divulgada no YouTube, Clesliana disse: ‘faço o que eu amo, não tenho medo de nada. Essa é a parte principal.’

IMAGENS FORTES A BAIXO:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Imagens fortes: Caminhoneira morre carbonizada após acidente com carga de aerossol.

Leia mais:https://t.co/P9Q5PcBdOL pic.twitter.com/8hzTy70axM — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2024

Fonte: Imediato Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/08:20:10

