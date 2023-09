LADRÃO -‘Homem-Aranha’ escala 10 metros para furtar pirulito em loja de doces;Vídeo

Loja de doces no Centro de BH que foi arrombada pelo “Homem-Aranha”, um velho conhecido da polícia

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Vídeos mostram ação de ‘homem aranha’ que assaltou loja de doces no Centro de BH

Homem é conhecido por escalar prédios e estabelecimentos para cometer crimes e já foi preso pelo menos 50 vezes

Imagens feitas por câmeras de segurança do interior de uma loja mostram o momento que um homem de 40 anos, apelidado de “Homem Aranha”, entra no estabelecimento e furta diversos objetos, entre eles um pirulito gigante. O suspeito foi preso pelo crime na madrugada desta quinta-feira (21).

Nas imagens divulgadas é possível ver o homem invadindo a loja de doces, localizada na esquina das ruas Guarani e Caetés, no Centro de Belo Horizonte, ao pular do sistema de ventilação. Minutos mais tarde ele escala uma pilha de caixas e foge pelo mesmo lugar. Outro vídeo mostra o homem se arrastando pelo chão do estabelecimento, achando que não seria flagrado pelas câmeras, e colocando diversos itens na mochila.

Segundo a Polícia Militar, ele escalou 10 metros para entrar pelo sistema de ventilação. O alarme tocou, a polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito fugindo pelos telhados. Com ele foram apreendidos dois notebooks, três tablets, celulares, um par de tênis, duas bolsas com dinheiro, uma chave de fenda e até um pirulito.

Esse homem já foi preso pelo menos 50 vezes por furto, e foi solto da prisão em março deste ano. Desde então, ele cometeu pelo menos 20 crimes desse tipo no Centro da capital, sempre escalando para entrar nos estabelecimentos.

Origem do apelido

O suspeito ganhou o apelido por conta de crimes de furto em diversos apartamentos da capital mineira. Ele escalava prédios, entrava nos apartamentos e levava televisores, celulares, aparelhos eletrônicos, dentre outros bens, e saía pela porta da frente. A ‘habilidade’ para escalar edifícios chamou atenção dos policiais, que chamavam o homem de Homem-Aranha.

O proprietário da loja, Sérgio Pereira, contou que o alarme o avisou da invasão e identificou uma pessoa pelas câmeras de segurança. “Quando eu cheguei já tinham duas viaturas lá cercando o quarteirão. Com muito profissionalismo e competência eles conseguiram localizar e prende o indivíduo”, relata.

O comerciante demonstrou sua decepção com o homem ainda estar solto mesmo sendo reincidente no crime. Ele lembra que a mesma situação aconteceu há cerca de quatro anos, e que essa imagem do homem-aranha não era a que ele conhecia.

“Não é essa imagem que o homem-aranha passa, ele é um herói. É lamentável, a gente espera que a lei mude e que medidas possam ser tomadas para que ele possa cumprir as penas impostas”, completa.

Assista

Homem é conhecido por escalar prédios e estabelecimentos para cometer crimes e já foi preso pelo menos 50 vezes 📽️Câmera de segurança | imagem cedida à Itatiaia pic.twitter.com/VCewlaPWRN — Itatiaia (@itatiaia) September 21, 2023

