Renan e senador batem boca na CPI aos gritos de vagabundo e ladrão picareta

Renan reagiu chamando de “vagabundo” o governista, que novamente atacou o relator, afirmando que era um “ladrão picareta”. “Vai [para os quintos…] vossa excelência com o presidente, e com o Luciano Hang”, atacou Renan, em relação ao fato de que Jorginho Mello costuma defender o empresário.

A CPI da Covid voltou a registrar uma forte discussão durante sessão de depoimento, com bate-boca, ofensas, que quase terminou em agressão. Nesta quinta-feira, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) chamou o governista Jorginho Mello (PL-SC) de “vagabundo”, que reagiu ofendendo o relator com termos como “picareta, ladrão picareta”.

