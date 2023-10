Mãe ‘negocia’ filha de 10 anos com pastor e os dois são presos por suspeita de estupro

Investigações indicam que o crime ocorria na casa do suspeito, onde a criança era deixada com o consentimento da mãe. (Foto>Reprodução)

A mãe de uma menina de 10 anos e um pastor de 55 anos foram presos, na sexta-feira (6), por estupro de vulnerável, em Cáceres (MT), a 220 km de Cuiabá(MT). A mãe é investigada por entregar a filha ao líder religioso em troca de pequenas quantias de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que o crime ocorria na casa do suspeito, onde a criança era deixada com o consentimento da mãe.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu por uma vizinha do pastor, que já desconfiava da movimentação de crianças na casa dele. Ao notar que a bicicleta da menina estava caída no quintal da casa do suspeito, ela acionou os policiais.

Em uma troca de áudio entre os dois, que foi entregue à polícia, é possível ouvir o suspeito perguntando à mãe sobre a criança e confirmando que vai pagá-la.(veja abaixo)

– Pastor: Bom dia, tudo bom? Deixa eu falar, cadê a minha princesa? Já foi pra aula? Eu gosto muito dela, fala pra ela. Deixa eu falar…é…a hora que eu chegar aí eu mando seu dinheiro, tá? Eu tenho que mandar tudo ou mandar só um pouco?

– Mãe: Eu mandei aí. Quando você mandar [o dinheiro], manda o comprovante.

(…)

-Pastor: Ó, cadê ela?

– Mãe: Tá aqui, porquê? Você já mandou dinheiro? Que hora que você vai mandar?

A delegada Paula Gomes disse que as investigações continuam e que o suspeito foi preso preventivamente até a conclusão do inquérito.

A criança está sendo ouvida e recebendo acompanhamento psicológico.

Fonte: g1mt/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/07:30:38

