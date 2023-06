Caixa Econômica Federal abre vagas de estágio em todo país

Edital do processo seletivo Caixa 2023 oferece vagas para estudantes dos ensinos médio regular, técnico e superior de diversas áreas

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de seu novo processo seletivo para formar cadastro reserva para vagas de estágio, destinadas aos estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) será a instituição responsável pela seleção dos candidatos e o prazo inscrições será aberto no dia 20 de junho.

Além de alunos do ensino médio regular e EJA, o processo seletivo Caixa 2023 aceita inscrições de estudantes dos cursos técnicos em Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho.

O edital do processo seletivo Caixa 2023 ainda conta com vagas para universitários das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Assistente de Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciências Sociais, Ciências Políticas), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica.

Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação, estejam em dia com obrigações eleitorais quando maiores de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

Os aprovados deverão exercer carga horária entre 20 e 25 horas semanais. A bolsa-auxílio varia entre R$ 400 a R$ 1.000, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês. As etapas do processo seletivo Caixa 2023 incluem prova on-line para todos os candidatos, que serão realizadas durante o período de inscrições. Também será realizada entrevista somente para os candidatos de nível superior. As avaliações serão compostas por questões de língua portuguesa, matemática, informática, e conhecimentos específicos.

Fonte: Diário do Pará

