Mais de R$ 30 milhões foram investidos na manutenção da rede elétrica de Novo Progresso

Com o objetivo de garantir a segurança da rede elétrica do município de Novo Progresso, e oferecer melhoria na qualidade do fornecimento de energia para a população, a Equatorial Pará vem desenvolvendo uma série de ações como reforma nas redes urbanas, instalações de alimentadores novos de energia, obras do programa Luz Para Todos, troca e instalação de equipamentos, além de podas das árvores que estão em contato com a rede elétrica. Nos últimos cinco anos, os investimentos já ultrapassam R$ 30 milhões.

Outra ação que contribui para continuidade do fornecimento, é a instalação de espaçadores, que são inseridos na rede elétrica e evitam a movimentação dos fios em decorrência de fortes ventos como também o choque entre eles. A substituição de cabos também é importante para estabilidade do fornecimento, por conta disso, a Equatorial realiza rotineiramente a troca de fios antigos por cabos multiplexados, que são protegidos, mais resistentes e convivem melhor com a vegetação.

De acordo com o executivo de obras da Equatorial Pará, Jorge Barbosa, em Novo Progresso, por meio do Luz Para Todos, foram construídas, no período de 2019 a 2023, mais de mil quilômetros de rede elétrica, beneficiando mais de duas mil famílias com energia de qualidade e bastante segura. “É satisfatório ver o resultado de todo esse trabalho que envolve centenas de profissionais atuando em localidades que há muito tempo aguardavam a chegada da energia elétrica. Os desafios são enormes, desde a logística para levar os materiais até as áreas beneficiadas, mas a compensação de dever cumprido é ainda maior”, reforça.

*Novo Alimentador*

Com a proposta de garantir continuidade ao fornecimento de energia e proporcionar aos consumidores maior flexibilidade de atendimento, segurança e confiabilidade ao sistema, já foi iniciado no município a implantação de um novo alimentador de energia que irá beneficiar cerca de 4.300 famílias. Além disso, mais de 100 quilômetros de rede estão sendo construídas, visando aumentar a disponibilidade de carga na região de Novo Progresso e Moraes de Almeida.

*Luz pra todo lado*

Neste ano de 2024, mais de 200 famílias estão sendo contempladas com ações executadas pela Equatorial Energia. Mais de 600 quilômetros de novas redes rurais estão sendo construídos, com recursos do Programa Luz Para Todos, do governo federal; e do Programa de Integração Social – PIS, do governo do estado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Ascom Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...