Mais dois suspeitos de envolvimento em roubo de quase meio milhão em Altamira PA, são presos

Delegacia de Polícia Civil (PC) em Altamira, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

De acordo com a polícia, a investigação apura o planejamento do assalto e a possibilidade de informações privilegiadas terem sido trocadas.

A Polícia Civil (PC) prendeu mais dois suspeitos de envolvimento no assalto de quase meio milhão de reais que ocorreu em frente a uma agência bancária em Altamira, no sudoeste do Pará, no dia 31 de julho — vídeo abaixo. As novas prisões foram divulgadas na quinta-feira (24).

Na ocasião, dois criminosos levaram o dinheiro que estava com um funcionário de um supermercado. Uma pessoa ficou ferida durante a ação.

Segundo a PC, a dupla ainda não foi localizada, mas, no início de agosto, a corporação recuperou R$ 112 mil do total roubado, e prendeu temporariamente uma mulher pela suspeita de envolvimento no caso.

Entre os dois novos presos, estão uma mulher, que responde em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica, após o advogado negociar que o outro suspeito, um homem, também se apresentasse, como falou a delegada Kari Kat, responsável pelo caso.

“Não é um crime que foi cometido por poucas pessoas. Tinham muitos envolvidos, e a gente segue trabalhando para a dar um desfecho satisfatório e uma resposta para a sociedade” pontuou a delegada.

A polícia comunicou que ainda tenta encontrar os dois criminosos que executaram o assalto, e que o inquérito policial foi prorrogado para dar sequência as investigações

