Lula é recebido pelo presidente da Angola após encontro da cúpula de líderes do Brics

Lula em visita ao memorial Antônio Agostinho Neto – (Ricardo Stuckert / PR).

Em seu discurso, o presidente do Brasil defendeu o combate às desigualdades em geral

Após participar do encontro da cúpula de líderes do Brics, na África do Sul, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguiu sua agenda no continente africano com uma visita a Angola, onde foi recebido pelo presidente do país, João Lourenço, na manhã desta sexta-feira (25).

Na ocasião, petista foi condecorado com a Ordem Dr. António Agostinho Neto – a condecoração leva esse nome em homenagem ao político que teve papel decisivo na independência de países africanos no século XX.

“Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. Se a pessoa toma café de manhã, ela tem que que se indignar porque tem uma criança que não toma café de manhã”, declarou Lula.

O mandatário brasileiro também destacou a desigualdade de gênero e o impacto dela na participação de mulheres na política. “Todos nós sonhamos com a participação da mulher na política. Mas pela desigualdade de tratamento que a mulher recebe na sociedade, pela quantidade de desigualdade que existe no comportamento do homem com relação à mulher, a mulher não conseguiu se expressar maioria que ela é na política nos países”, disse.

Lula ficará na Angola até sábado (26), e a agenda prevê assinatura de atos de cooperação, participação em fórum econômico e encontros com autoridades do país

