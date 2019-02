MARCELLO NOVAES É VÍTIMA DE ASSALTO NO RIO DE JANEIRO

Crime aconteceu no bairro da Barra da Tijuca

Na última terça-feira (15), o ator Marcello Novaes foi mais uma vítima da violência do Rio de Janeiro.O artista foi assaltado no bairro Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

O ocorrido,confirmado pela Polícia Militar, aconteceu na Avenida Érico Veríssimo e os bandidos levaram apenas a moto do ator. Ele não ficou ferido.

Na madrugada desta quarta-feira (16), o batalhão responsável por aquela região informou que o último dado era de que a moto estaria na Avenida Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro.

