Marido é suspeito de matar e deixar punhal cravado no corpo da companheira em Monte Alegre

Delegacia de Monte Alegre — Foto: Polícia Civil de Monte Alegre/Divulgação

Feminicídio aconteceu na terça-feira (15). Homem está foragido.

Um homem é suspeito de ter matado a companheira na terça-feira (15) em Monte Alegre, oeste do Pará, com golpes de faca (punhal). O homem está foragido.

O crime aconteceu na residência do casal, no bairro Portelinha, onde a vítima, identificada como Maria de Nazaré Rodrigues dos Santos, de 41 anos, morreu e ficou com um punhal cravado no corpo.

De acordo a vizinhança, a mulher estava tomando banho quando foi surpreendida com os golpes provocados, possivelmente, pelo companheiro. Ainda segundo os moradores, a vítima foi atingida em várias partes do corpo, como tórax, boca e perna. A polícia abriu um inquérito e está investigando o caso.

Ao G1, o delegado Gilvan Almeida informou que a equipe está fazendo diligências ao suspeito. “Estamos ouvindo testemunhas e uma equipe de policias está no encalço do homicida”, contou.

* Colaborou Arney Barreto, de Monte Alegre.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

