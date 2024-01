Mato Grosso: Após espancar e esfaquear esposa, homem acorda filha, de 6 anos, e fala que ‘a mamãe está morrendo’

Ela teve as mãos cortadas ao segurar a faca usada pelo agressor, que ainda a atingiu com um golpe de panela na cabeça.

Uma mulher, de 33 anos, quase foi morta pelo marido, na madrugada desta quinta-feira (05.01), em Várzea Grande. Ela teve as mãos cortadas ao segurar a faca usada pelo agressor, que ainda a atingiu com um golpe de panela na cabeça. Vítima desmaiou e foi acordada pela filha, de 6 anos, e depois resgatada. Suspeito foi preso em flagrante.

Passava das 2h quando a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência no bairro São Matheus. Vítima estava caída no chão ao lado de uma criança. Quando a equipe chegou, encontrou a mulher recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela contou que estava bebendo com o marido quando, sem motivo aparente, ele se apossou de uma faca. Em seguida, tentou desferir um golpe em seu peito.

Com as mãos, ela segurou a faca e entrou em luta corporal com o agressor, que depois soltou a arma, pegou uma panela de pressão e desferiu um golpe na cabeça da vítima, fazendo ela desmaiar.

O agressor jogou pó de café para parar o sangramento das mãos, acordou a filha ,de 6 anos, e disse que “a mãe estava morrendo”. A menina acordou a mulher e as duas correram para rua pedindo socorro.

Polícia fez rondas e localizou o agressor. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia, autuado por tentativa de feminicídio. Já a vítima foi para o Pronto-Socorro e aguarda por cirurgia, já que teve os tendões cortados.

Fonte: Colider News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2024/18:45:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...