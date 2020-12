Homem preso por tráfico de drogas usa o nome do irmão ‘ficha limpa’ para tentar enganar a polícia em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão acontece quando, durante rondas ostensivas, os policias observaram uma atitude incomum do suspeito e realizaram uma abordagem. Durante uma revista pessoal, os policias encontraram no bolso da sua bermuda várias porções pequenas de substância similar a cocaína, prontas para a venda.

Um homem que foi preso por tráfico de drogas no centro comercial de Itaituba, na noite de terça-feira (17), tentou enganar a polícia usando o nome do próprio irmão, que é ficha limpa, ou seja, não tem antecedentes criminais. O suspeito já tem passagem pela polícia e tentou se livrar da prisão.

Homem se apresentou com o nome do irmão para se livrar do flagrante. A Polícia descobriu que o homem tinha passagem.

