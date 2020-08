Menino de 10 anos vivia acorrentado em curral de cabras há dois anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador do estado de Kebbi quer uma investigação do caso.

Um vídeo do momento do resgate foi compartilhado nas redes sociais e tornou-se viral. Nele, Jibril surge vestido apenas com uma camiseta laranja e bastante debilitado fisicamente.

Um menino de 10 anos foi encontrado vivendo entre cabras e galinhas num curral de animais, enquanto o seu pai, madrastas e irmãos viviam no conforto do lar.

