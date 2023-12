Modelo eleito ‘o homem mais bonito da Itália’ anuncia decisão de se tornar padre

Aos 21 anos, Edoardo Santini utilizou as redes sociais para compartilhar sua nova jornada espiritual.

Edoardo Santini, conhecido por ter sido eleito o “homem mais bonito da Itália” em 2019, surpreendeu seus seguidores e o mundo da moda ao anunciar uma grande transformação em sua vida: a decisão de se tornar padre. Aos 21 anos, ele utilizou as redes sociais para compartilhar sua nova jornada espiritual, marcando uma transição significativa de seu percurso profissional e pessoal.

O rapaz, que completou 21 anos no final de novembro, compartilhou a novidade nas redes sociais, mostrando seus primeiros passos no seminário de Florença. Antes de decidir seguir a vocação religiosa, Edoardo chegou a estudar artes dramáticas e dança. “Decidi abandonar o trabalho de modelo, atuação e dança, mas não deixarei todas as minhas paixões, vou apenas viver todas elas de forma diferente, que será oferecendo-as a Deus”, explicou o ex-modelo nas redes sociais.

A trajetória religiosa do italiano começou no fim de 2022, quando começou a morar com dois padres, o que descreveu como “a melhor experiência de sua vida” e ingressou em um curso preparatório para candidatos a sacerdotes, onde estudava teologia e participava dos trabalhos de duas paróquias diferentes, conforme repercutiu o DailyMail.

Santini também fez questão de enfatizar que, embora esteja abraçando uma nova vida, não abandonará completamente seus hobbies e interesses. “Claro que não vou abandonar tudo, porque eles fazem de mim quem eu sou. Mas vou vivê-los num contexto diferente”, declarou, sinalizando uma transição consciente entre sua antiga e nova vida.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/12/2023/23:30:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...