Moradores reclamam de perigo em ponte danificada em Novo Progresso

(Foto:via WhatsApp) – Moradores reclamam de perigo em ponte danificada na área rural do município, moradores se arriscam durante travessia.

Os moradores da Vicinal Cristalina, em Novo Progresso, precisam se arriscar, diariamente, ao passar pela ponte danificada sobre um córrego. Há meses a ponte está sem as planchas, o perigo é constante, o ônibus escolar tem dificuldade para trefegar pelo local. Na extensão, vivem cerca de 300 famílias e dependem de travessia pela ponte. Só quem passa pelo trecho sabe o quanto está perigoso trafegar pela ponte, na vicinal.

Isso não, pé ponte uma passarela, diz morador indignado.

“Essa ponte é muito perigosa. Ninguém toma providência. Já houve acidentes aqui seríssimos”, diz o morador a reportagem do Jornal Folha do Progresso. Obrigado a passar por ela todos os dias, o morador G.J.A. explica que é comum ocorrer acidentes por aqui. O último foi hoje.

“Sábado minha filha caiu de moto aqui. Caiu um menino dentro do córrego ali na frente há uns dois ou três meses”, afirma Gelson.

A preocupação dos moradores é que a ponte caia de novo como ocorreu em março de 2022, deixando muitas famílias isoladas. Diariamente, passam pelo trecho muitos caminhões pesados. E a ponte está com as travessa abrindo sem as tábuas.

O perigo fica evidente quando passam os motociclistas

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/06:30:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...