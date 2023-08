PF cumpre mandados de prisão e captura dois homens por furto e peculato no Pará

Em Barcarena, nesta terça-feira (29), um homem acusado de furto e que trabalhava no porto de Vila do Conde como técnico mecânico foi preso pela Polícia Federal. (Foto:Divulgação / Ascom PF)

As prisões ocorreram em Barcarena e na capital paraense, sendo uma nesta terça (29) e a outra no domingo (27)

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão nos últimos três dias. O mais recente ocorreu nesta terça-feira (29), em Barcarena, no nordeste do Pará, quando um homem acusado de furto foi capturado após acompanhamento velado do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF. Segundo a PF, ele trabalhava no porto de Vila do Conde como técnico mecânico.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de UNAÍ, de Minas Gerais, referente a crime que teria ocorrido no dia 23 de junho de 2003. O furto teria sido de joias e bijuterias, após a invasão de uma casa vazia

Já na madrugada de domingo (27), um condenado por peculato foi preso no Aeroporto Internacional de Belém. Ele foi abordado por equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária ainda na aeronave, em voo vindo de Brasília. O crime ocorreu em 2018.

Código Penal

O crime de furto, que consiste em “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel” tem uma pena, conforme descrito no Código Penal na Lei nº 2.848 de dezembro de 1940, que pode chegar de um a quatro anos, além do pagamento de multa. O peculato, por sua vez, tratar do “funcionário público que, em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiro”, pode chegar até 12 anos de reclusão e multa.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/17:06:42

