Morre pecuarista Bené Mutran, um dos maiores empresários do Pará

Bené Mutran era bicampeão do Ranking Nacional dos Criadores de Nelore (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Polícia Científica confirmou o óbito. Mutran era um dos principais pecuarista do Estado.

O pecuarista Benedito Mutran Filho, conhecido como Bené Mutran, um dos principais empresários do Estado do Pará, morreu na madrugada desta sexta-feira (1º), em Belém. A confirmação foi feita pela Polícia Científica do Pará (PCEPA).

Mutran era um dos principais pecuarista do Estado. Reconhecido no país e no exterior pela produção da raça Nelore, uma das mais populares e bem-sucedidas no Brasil. O pecuarista era bicampeão do Ranking Nacional dos Criadores de Nelore. Bené revelou raçadores como Edhank, Hock, Champion, Jyrban e Mug.O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), publicou, em sua conta oficial no X, recebeu “com tristeza” a notícia do falecimento do empresário. Segundo ele, Bené era “um dos maiores pecuaristas do Brasil”. Confira a mensagem:

Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Bené Mutran, um dos maiores pecuaristas do Brasil e um dos maiores empresários do Agro paraense. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 1, 2024

LegadoPara o zootecnista e diretor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Guilherme Minssen, que trabalhou com Mutran durante 10 anos, a perda de Benedito é “uma das mais sentidas por toda a zootecnia do Estado do Pará”.”Ele era, sem dúvida, um apaixonado pela raça nelore e deixa para nós uma profunda dor. Tivemos o privilégio de trabalhar na Fazenda Cedro, Espírito Santo e Maria Bonita, três propriedades dele no sul do Pará, por 10 anos, em um projeto fantástico de seleção e muita dedicação. Deve ser sempre lembrado como um marco na pecuária paraense”, aponta Minssen.O diretor da Faepa ressalta ainda que Mutran era um empresário rural que sempre foi exemplo para todos do setor. Minssen também contou um pouco da história do colega: em 1985, teria iniciado uma revolução juntamente com outros pecuaristas, de um leilão chamado Tingaúna, e depois com a sua chácara em Castanhal realizou “os mais importantes leilões rurais em gado de elite e em gado de genética”, afirma.Guilherme ainda

detalha que Bené fez “um dos rebanhos mais importantes na seleção”, ainda mais porque, segundo ele, eram tempos mais difíceis. “Naquela época, na década de 80, ele foi o precursor de várias tecnologias, principalmente na área de reprodução e genética. Vai em paz amigo, Bené Mutran, que deixa para nós um legado de muita força na seleção, na raça e principalmente no trabalho genético”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/14:33:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...