Morte de advogada intriga a polícia que investiga o caso em Novo Progresso, no Pará

A morte da advogada Jessyka Alessandra da Conceição, de 29 anos, é um mistério que esta sendo investigada pela polícia civil de Novo Progresso. (Foto: Reprodução Arquivo Pessoal)

Desaparecida- Jessyka , estava desaparecida desde terça-feira, 30 de maio de 2023, conforme relatos da mãe que reside em outra cidade, ela rastreou o celular e pediu para um amigo da filha repassar a localização para polícia. A localização repassada para polícia, pela mãe que sentiu a falta de comunicação com a filha, acabou encontrando a filha morta, deitada nos bancos dianteiros com perfuração de bala na região frontal.

Conforme apurou a reportagem do Jornal Folha do Progresso, Jessyka Alessandra da Conceição, tomava remédio para depressão, e foi encontrada morta com Cionazepam ao lado do corpo.

Investigação –A linha de investigação como de suicídio não é descartada pelos Policiais civis do município de Novo Progresso, que estão de posse do celular e transladaram o corpo para o IML (Instituto Medico Legal), na cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso), para exames cadavéricos. O delegado Magno Conceição de Novo Progresso, está à frente das investigações, solicitou perícia no veículo e da arma e abriu Inquérito policial para elucidação do caso.

A Polícia Militar encontrou o corpo por volta das 2h30 desta quarta-feira, 31 de maio de 2023, no morro do Bairro Jardim Ipanema, às margens da avenida Jamaxim.

Arma – Foi encontrado uma pistola 380, após o corpo ser retirado do veículo, arma estava em baixo do braço (ombro direito da vítima). No local foi encontrado duas capsulas calibre 380, uma em baixo do banco do veículo, outra fora do carro na região traseira.

Corpo – A vítima foi encontrada deitada de forma que sua região posterior (pernas e quadril), estavam no banco do motorista, inclusive suas pernas estavam cruzadas e flexionadas na porta do motorista, sua região anterior (do quadril para cima) no banco do passageiro. O projetil foi encontrado em baixo da cabeça da vítima.

Conforme apurou a reportagem junto a familiares, o corpo da advogada esta em Itaituba para exames, e seguira de avião para cidade de Cuiabá (MT), onde sera velada e sepultada. A data ainda não foi divulgada.

