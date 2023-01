Agricultor do PDS Terra Nossa é assassinado a machadadas

(Foto: Reprodução Facebook Radio Franca FM) – O assentado Jandir Simplício conhecido por Xuxa foi brutalmente assassinado a golpes de machado, o suspeito de cometer o crime foi identificado e preso pela polícia Militar do distrito de Vila Isol em Novo Progresso.

O crime ocorreu na vicinal vai quem quer, a motivação do crime não foi divulgada.

Após o crime o criminoso se evadiu do local e foi preso logo em seguida pela polícia militar na rodoviária do distrito de Vila Isol, conforme informação eles estaria com passagem comprada tentando fugir para o estado do Paraná.

A Prisão de Daniel foi efetuada no comando do Sargento Cássio, que transferiu o preso para delegacia de polícia civil de Novo Progresso, onde esta a disposição da justiça.

Conforme relatos de testemunhas, o assentado Xuxa e Daniel de Barros estavam ingerindo bebida alcoólica e partiram em luta corpo, Daniel desferiu golpes de machado e de faca contra a vítima que morreu no local.

O suspeito de ter assassinado Xuxa , confessou autoria do crime e foi encaminhado para a Delegacia de polícia de Novo Progresso onde ficará a disposição da justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/12:40:55

