Morte de pelo menos um milhão de abelhas é investigada em propriedades rurais em MT

Foto: Indea-MT – Mortandade das abelhas foi detectada em 33 colmeias localizadas em três propriedades rurais do município de Brasnorte

A morte de pelo menos um milhão de abelhas no município de Brasnorte, em Mato Grosso, é investigada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT). A mortandade em massa dos animais polinizadores foi detectada em 33 colmeias, localizadas entre três propriedades rurais.

Indea-MT investiga mortes abelhas brasnorte

Segundo o Indea-MT, servidores da autarquia estiveram nas propriedades no sábado (13) e domingo (14), após a mesma ser acionada pelos apicultores.

Na segunda-feira (15) foram realizados sondagens e recolhimento de materiais nas três propriedades, os quais foram encaminhados ao laboratório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e ao Instituto Biológico – centro de pesquisa do governo do estado de São Paulo.

Maior número de mortandade foi de abelhas operárias

Nas propriedades rurais, pontua o coordenador de Defesa Sanitária Animal do Indea, João Néspoli, foram investigados sinais clínicos e epidemiológicos.

“Foram observadas quais as castas atingidas. No caso de Brasnorte, as operárias eram as mais atingidas. Também foram observados qual o perímetro das mortes desses insetos, se havia a presença de parasitas ou abelhas com dificuldade de locomoção, e qual fase da vida desses animais era a mais atingida. Com base nessas observações, e em conjunto com as análises de laboratório, será possível descobrir o que pode estar causando esse dano não só ambiental, como econômico aos apicultores”, pontua o médico veterinário.

Além de causas sanitárias, outra suspeita levantada sobre a mortandade dessas abelhas é o uso de defensivos agrícolas nas áreas próximas aos apiários.

O resultado laboratorial enviado para fora do estado deve sair em dez dias, salienta o Indea-MT.

Fonte : Viviane Petroli, de Rondonópolis (MT)1/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/05:49:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...