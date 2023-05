Idoso morre atropelado enquanto atravessava faixa de pedestres no Pará

Corpo do idoso foi removido pela Polícia Científica do Pará por volta das 8h (João Thiago Dias / Especial para O Liberal)

De acordo com testemunhas, Oswaldo Gomes da Silva foi atropelado por um carro particular que estava em alta velocidade e avançou o sinal fechado

Um idoso identificado como Oswaldo Gomes da Silva morreu atropelado por um carro particular na madrugada desta quinta-feira (18), por volta das 5h40, enquanto atravessava a faixa de pedestres da avenida Augusto Montenegro, na pista sentido Entroncamento/Icoaraci, quase em frente ao colégio Pequeno Príncipe, no bairro do Parque Verde, em Belém.

De acordo um motociclista que preferiu não ser identificado e que presenciou o atropelamento, o idoso estava atravessando a faixa no momento em que o semáforo estava fechado para a passagem de veículos. A testemunha afirma que uma picape 4×4 preta e toda peliculada avançou o sinal fechado em alta velocidade e acertou em cheio o idoso, que foi parar há mais de 30 metros do semáforo, dentro da faixa do BRT. Ele morreu na hora.

“Foi entre 5h30 e 5h40, bem na hora que a chuva estava forte. Eu tava passando pela Augusto Montenegro, sentido Icoaraci/Belém, e vi a picape em alta velocidade atropelando ele na faixa próxima do canteiro central da avenida. Quando aconteceu, a picape não parou, acelerou mais ainda e foi em embora no sentido Icoaraci. Tentei seguir o carro, mas não consegui ver a placa e não deu para ver quem tava dentro porque era muito peliculado”, detalhou o motociclista.

De acordo com o sargento Mauro Pereira, do 24° Batalhão da Polícia Militar do Pará, sua equipe estava de ronda quando foi acionada por 4 cidadãos que estavam no local do atropelamento. Ele explicou que os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito. “Foi na hora da chuva. Estávamos de ronda e fomos acionados. A socorrista do Samu chegou e constatou que ele já estava morto”, reforçou o sargento.

Um amigo da vítima que apareceu no local durante o trabalho da perícia da Polícia Científica do Pará contou que idoso tinha aproximadamente 72 anos, morava ali próximo e trabalhava na Ceasa. Ele acredita que o amigo estava voltava do serviço e estava atravessando a faixa de pedestres para ir para casa. A remoção do corpo foi feita por volta das 8h.

O perito José Cordeiro, da Polícia Científica, explicou que a vítima sofreu traumatismo craniano. “Pelo que podemos observar, provavelmente a causa da morte foi traumatismo craniano. O corpo estava numa de distância de 36 metros do semáforo. Onde ele atingiu a cabeça no chão, ali ele ficou. Pelo deslocamento do corpo, há estimativa de que o carro estava em alta velocidade. Mas como o veículo não estava no local, não tem como afirmar a dinâmica do evento”, detalhou. A remoção do corpo foi feita por volta das 8h.

