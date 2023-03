Mulher é assassinada pela própria irmã dentro de bar em Medicilândia (PA)

(Foto: Redes Sociais) – Na madrugada de domingo (19), Katia de Jesus Araújo (foto em destaque) foi assassinada com um golpe de faca desferido pela própria irmã.

O crime ocorreu dentro de um bar situado na Agrovila União da Floresta, Travessão KM 120, área rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará.

Segundo a polícia, a vítima estava com o marido, a irmã e o cunhado ingerindo bebida alcoólica quando começou uma discussão. A suspeita pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, a suspeita, Cláudia de Jesus Araújo, fugiu com o companheiro. A Polícia Civil foi acionada por populares e esteve no bar apurando as primeiras informações. O marido da vítima também foi atingido no olho e precisou ser encaminhado para o hospital do município para receber atendimento.

A arma branca (faca) usada no crime não foi encontrada pelos policiais. De acordo com testemunhas, as irmãs já teriam um histórico de brigas por causa de uma suposta herança deixada pelo pai delas.

Diligências foram feitas na tentativa de localizar o casal, mas eles não foram encontrados e seguem foragidos. Denúncias que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações podem ser feitas por meio do 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/09:25:55

