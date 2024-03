Mulher é presa após jogar soda cáustica em funcionária de unidade de saúde; vídeo

Suspeita é presa após jogar soda cáustica em mulher em posto de saúde. | Foto: Reprodução

Caso aconteceu nesta terça-feira (12), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Vítima foi atingida na barriga e nas pernas pelo produto químico altamente corrosivo.

Uma mulher foi presa após jogar soda cáustica em uma funcionária de uma unidade de saúde da cidade de Lauro de Freitas, em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira (12). Imagens de câmera de segurança do local registraram toda a ação. A suspeita invadiu a unidade, foi até o balcão de atendimento onde vítima estava sentada e despejou o produto químico altamente corrosivo em seu colo.

Ainda segundo o circuito de segurança, é possível ver também o desespero da recepcionista e das pessoas que estavam próximas. Já a suspeita tentou sair do local andando normalmente, mas foi alcançada pela polícia.

O caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Vida Nova, no bairro Ipitanga. Segundo a Prefeitura da cidade, a vítima foi levada para o Hospital Menandro de Faria, e depois foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Ainda segundo a administração municipal, a funcionária sofreu queimaduras de 1° grau nas pernas e na barriga. Os ferimentos não foram considerados graves pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesa).

A Prefeitura de Lauro de Freitas lamentou o ocorrido e disse que a suspeita apresenta transtornos mentais, é acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município e não tinha relação alguma com a vítima. A investigação do caso está sob a responsabilidade da delegacia do município. Nem a vítima, nem a suspeita tiveram os nomes identificados.

Veja vídeo:

Mulher é presa após jogar soda cáustica em funcionária de unidade de saúde.

Leia mais: https://t.co/bwCRSX1xf1 pic.twitter.com/MM3rX2ZO6W — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 12, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/19:47:00

